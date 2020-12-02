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2020年12月2日星期三
Smarties' Power English 第295期
「國家憲法日」遇停課 教局促網上看直播
教大副校呂大樂任滿 理大陳智軒成接任人選
有中學中六生續返半日課 備戰DSE
道聽圖說：文青/草根˙深水埗˙
道聽圖說：一地兩貌 深水埗
第一印象：鯨
古文化談：山盟海誓
視聽之娛：電影大師走進銀幕
文字定格：茶奶酒蜜
校園尺牘：請求提前中六模擬考試
文字發酵：辨字遊戲
參考答案
News feed：Happy gaming
News feed：Barely known app
Answers, News feed
(VR) Virtual Reality and (AR) Augmented Reality
Career：Customer relationship management analyst
Comic：Alexander the Great
Grammar：Suffix ''-ful''
Answers, Grammar
Horizon：National anthems
Expression：Hammer
Readers' corner：Write to us!
Answers, News feed
【明報專訊】1. False
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「國家憲法日」遇停課 教局促網上看直播
教大副校呂大樂任滿 理大陳智軒成接任人選
有中學中六生續返半日課 備戰DSE
道聽圖說：文青/草根˙深水埗˙
道聽圖說：一地兩貌 深水埗
第一印象：鯨
古文化談：山盟海誓
視聽之娛：電影大師走進銀幕
文字定格：茶奶酒蜜
校園尺牘：請求提前中六模擬考試
文字發酵：辨字遊戲
參考答案
News feed：Happy gaming
News feed：Barely known app
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(VR) Virtual Reality and (AR) Augmented Reality
Career：Customer relationship management analyst
Comic：Alexander the Great
Grammar：Suffix ''-ful''
Answers, Grammar
Horizon：National anthems
Expression：Hammer
Readers' corner：Write to us!
「國家憲法日」遇停課 教局促網上看直播
教大副校呂大樂任滿 理大陳智軒成接任人選
有中學中六生續返半日課 備戰DSE
道聽圖說：文青/草根˙深水埗˙
道聽圖說：一地兩貌 深水埗
第一印象：鯨
古文化談：山盟海誓
視聽之娛：電影大師走進銀幕
文字定格：茶奶酒蜜
校園尺牘：請求提前中六模擬考試
文字發酵：辨字遊戲
參考答案
News feed：Happy gaming
News feed：Barely known app
(VR) Virtual Reality and (AR) Augmented Reality
Career：Customer relationship management analyst
Comic：Alexander the Great
Grammar：Suffix ''-ful''
Answers, Grammar
Horizon：National anthems
Expression：Hammer
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