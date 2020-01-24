有中學中六生續返半日課 備戰DSE

昨為今年最後一個正式上學日，位於將軍澳的港澳信義會慕德中學，昨午放學前教師忙於派練習簿等教材給學生，同學亦要清走存放於課室儲物櫃的書本，以便之後在家網上學習。校長陳漢明說，學校今日暫停授課一天，但學生要參與網上早會，了解網上學習及考試等安排，明起按原有時間表上網課。

學生在家難專心 回校有師友支持

暫停面授課堂期間，教育局准中六生回校上課或考試。該校昨早預留時間讓中六班主任了解學生對回校上課的意向。陳漢明說，大部分中六生均希望回校上課備戰DSE，他亦認為他們回校溫習，同學間可互相鼓勵，他們亦有老師陪伴，「以免同學孤單作戰」。陳稱，倘學生對回校上課有顧慮，可向校方申請轉為上網課，老師會網上直播面授課堂。

該校中六生盧同學支持回校上課，他說在家雖有寬敞空間溫習，但要面對遊戲機、手機等誘惑，回校可在較專心環境操練試題。他又說，大部分DSE課程在中五教授，惟中五不少時間因疫情而需網上學習，或多或少令自己跟不上。中六生劉同學都希望上面授課，說可與同學討論試題之餘，亦冀與他們經歷中學的最後時光。

樹仁網上open book考試

另外，樹仁大學透過電郵向學生宣布，本月校內試改為網上以開卷形式（open book）舉行，校方會透過考生手機鏡頭實時監考，其間考生不得連接互聯網，而有需要的學生可向大學申請回校應考。