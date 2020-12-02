「國家憲法日」遇停課 教局促網上看直播

教局：推廣憲法「學校應有之責」

教育局回覆本報稱，已宣布全港學校今起暫停面授及校內活動，已通知學校鼓勵學生在家參與國家憲法日網上問答比賽，以及透過相關連結在家收看政府周五舉辦的「國家憲法日」座談會。座談會由政制及內地事務局主辦，中聯辦、勵進教育中心支持，主題為「憲法與國家安全」，北京大學法學院教授陳端洪會發表主題演講，全國人大前常委范徐麗泰與前律政司長梁愛詩等人會對談。

校長：已編排網課 難抽時間

廠商會中學校長麥耀光說，學校一早已編排好網課時間表，而該校每節課也須點名，難以額外抽出一段時間播放國家憲法日座談會。他說，學校今日起要停面授課堂，原本已有大量行政及教學工作跟進，相當忙碌，而部分學校更正值考試周，當局昨日才發有關國家憲法日的通告，太過突然，學校難以準備。他說以往無疫情，尚可安排於早會、午膳時間等舉辦相關活動及攤位等，現時或只可提供影片連結讓學生重溫直播內容。

愛國學校創知中學校長黃晶榕稱，原定憲法日有一系列活動，包括於早會由他向學生簡介憲法、校園展覽及壁報等，惟因疫情停課，會押後至復課後舉行。他說，學生周五早上需上網課，故沒有特別安排他們收看國家憲法日座談會，但會錄影，之後剪輯部分內容作教材。他稱，過去本港學校主要教基本法，學生忽略「一國」理念，其校作為傳統愛國學校，以往也少談憲法，故已再檢視課程，將內容滲入生活社會科、國史科、地理科等，以及在日常分享。