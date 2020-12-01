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2020年12月1日星期二
星笈中文 第012期
小六中六准回校 上限全校1/6人
實習逾半「虛擬」 學生嘆難學職場文化
新華社：通識成反中分子洗腦渠道 異化至令人髮指
樂施會推「按效益付費」 助非華語幼園生學中文
大學中文巡禮：研究語言 譯意傳情
大學中文巡禮：城大翻譯及語言學系 科學探究 語言奧秘
文言遷移：智者不惑，勇者不懼，君子哉——故事DNA看〈廉頗藺相如列傳〉敘事結構（上）
卷一拆題 卷一答題策略：藉句子節奏語調 判斷作者情感
卷三綜合：2020年整合拓展（下）—拓展決定成敗
備戰文憑：跨篇章比較（二）︰「情以物遷 辭以情發」
卷三綜合：2020年整合拓展（下）—拓展決定成敗
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【明報專訊】拓展決定成敗，今期續談2020年聽綜卷的整合拓展另一範疇——「具備自我認知」。
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小六中六准回校 上限全校1/6人
實習逾半「虛擬」 學生嘆難學職場文化
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