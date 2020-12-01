小六中六准回校 上限全校1/6人

被問太遲 林鄭：不覺特別快慢

特首林鄭月娥昨於公布收緊防疫措施的記者會，被問及今次是否慢了宣布停課及公務員在家工作，她說今次疫情來得很快，過去一周已採取多項防疫措施。她說當局將公共衛生及人命安全放於首位，每次均按疫情收緊防疫措施，不覺得政府反應「特別快或特別慢」。

教育局昨向全港學校發信，交代暫停面授課堂安排。局方表示，全港學校明起暫停面授課堂，但學校可按校本需要考慮安排小六生回校考呈分試，中六或本學年須參與海外公開考試的學生亦可回校上課或考試。局方指出，考試或面授課堂須以半日制進行，人數以學校學生六分之一為限。

校長：疫情嚇人 暫不安排

教育局稱，若家長對考試及面授課堂安排有顧慮，可考慮讓子女留在家中，學校應彈性處理學生告假或缺席事宜。局方又提醒學校必須嚴從各項衛生防護措施，包括校內所有人須時刻戴口罩、在校舍出入口為師生量體溫等。

灣仔區校長聯會主席戴德正說，現時疫情「有點嚇人」，「沒有事情比安全更重要」，故其校暫不安排中六生回校上課，他們將在家上網課。他又說，其校半日上學期間，已安排中六生課後補課，追回學習進度，而明年文憑試比以往延遲開始，認為中六生未必一定要現時回校備試。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，今次局方宣布停課後給予學校兩日緩衝以處理校務，亦平衡了學生學習需要，准小六及中六生回校上課或考試，他認為今次停課對學校衝擊相對不大。部分小學因為疫情，上學期無法舉行呈分試，張說相關學校很需要當局的彈性安排，讓小六生回校考呈分試。

補習業促兩周後准恢復面授

補習學校明起亦暫停面授課堂兩周，教育中心商會發言人任偉豪稱，今次疫情大部分個案來自歌舞群組，而年初至今補習社沒出現群組爆發，批評當局要求補習社停課是「針對錯誤目標」。他要求政府兩周後，准補習學校在加強防疫措施等條件下恢復面授課堂，否則要向業界提供資助。