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2020年11月30日星期一
常識學堂 第194期
通識取消7級評分 料與英高考脫鈎 教協憂DSE失海外認受
教局：擬辦研討會內地考察 助教師掌握通識科
九成教師促衛署統籌幼園流感疫苗
時事懶人包：蟲治廚餘
時事點對點：15國簽RCEP 成全球最大自貿區
時事點對點：人大常委頒資格決定 港府DQ4議員
Data解密：器官捐贈
生活看通識：全民造「芯」
中外人物：泰王 哇集拉隆功
Road to 5**：Hot nights increase risk of death
每周焦點：疫苗需存－70℃ 物流挑戰大
粒粒黃豆變豉油
STEAM足迹：黃豆如何變豉油
新聞解碼：月亮被吃了一角
Mind map答案
偵探M.A.D. 令人失望怎麼辨？
食物的科學：幼繩如何承托冰塊？
Mind map答案
【明報專訊】（1）滿月
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