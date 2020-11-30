教育
通通識 第678期

Data解密：器官捐贈

【明報專訊】不少同學都有興趣研究器官捐贈這議題，過程中卻常常沒有審視香港人對器官捐贈的基本態度。統計處有這方面的數字，希望同學在探討議題前可以參詳一下。

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