九成教師促衛署統籌幼園流感疫苗

六成幼教界批現行安排不當

參與外展服務的小學獲衛生署提供流感疫苗，幼稚園及幼兒中心則需自行聯絡私家醫生或醫療機構獲取疫苗。香港幼兒教育人員協會本月12日起兩星期，以網上問卷訪問161名幼教界校長及教職員，逾六成認為衛生署只負責統籌小學，但未涵蓋幼稚園的安排不恰當；九成冀當局統籌接種，包括設中央機制平均分配疫苗。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，私家醫生為幼園採購疫苗，醫生要承擔所有風險，包括確保有適當溫度儲存及運輸疫苗，免令疫苗失效；若採購過多亦要自行承擔成本。他說，私醫向供應商採購時「牙力」不及政府，或未能取得足夠疫苗。

曾祈殷：私醫對供應商牙力不及政府

衛署：對醫生額外供應10萬劑疫苗

衛生署回覆稱，近日市民對季節性流感疫苗需求殷切，而全球疫苗供應緊張，政府10月22日已公布會額外採購，並為有需要的公私營合作學校外展隊及參與疫苗資助計劃的醫生分階段額外供應10萬劑疫苗。

曾祈殷建議當局，為幼稚園中央統籌疫苗分配，並平均購入不同品牌，以防某一品牌疫苗質素遭質疑時，影響學童接種疫苗計劃。他又說，當局可發放更多資訊，讓家長知道疫苗是否安全、哪些私營醫療機構有疫苗存貨供接種等。