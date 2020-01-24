通識取消7級評分 料與英高考脫鈎 教協憂DSE失海外認受

英國的UCAS設分數對照制度（UCAS Tariff），供英國的大學參考以「同一尺度」評價持不同考試成績的申請人。以DSE為例，23個甲類高中科目，即除數學科以外3個核心科，及20個選修科的5**級，均可轉換成UCAS 56分，水平等同英國普通教育文憑高級程度考試GCE A Level的A*。

日後通識不再設7個評級，香港通識教育教師聯會日前發表聲明，稱通識在UCAS的分數對照機制會被打破，將動搖這一科在國際上的認受，會直接影響學生海外升學。教協理事張銳輝亦認同，稱通識科必然失去國際認受，又稱海外教育及評核機構以往整體認證334學制，如今核心科之一的通識有變，憂影響DSE在國際間之認受。

唐創時：海外收生通識非必考

唐創時稱，料UCAS轉換制要隨之改變，通識就如應用學習（乙類科）、其他語言科目（丙類科），不與英國高考掛鈎。不過，他稱，海外大學收生不會要求港生一定要考通識科，故整體而言，認為無礙學生海外升學。

教局：減輕師生工作量 騰空多讀一選修科

教育局長政治助理施俊輝昨於「局中人語」談改革通識（見另稿），稱希望為同學創造空間，釋放考試壓力，並減輕師生工作量；同學可利用騰出的空間多讀一個選修科，或者參與其他學習經歷。

唐創時稱，一直倡要減4個核心科目的課擔，以騰出空間讓學生選多一科選修，如今通識科雖減量，但所造空間仍不足，建議進一步考慮中文科減量，釋放更多空間。

林鄭：內地考察非為找出反政府學生

內地考察將列入改革後的通識課程。特首林鄭月娥昨於無綫《講清講楚》節目稱，到內地考察是協助學生更掌握國家發展，理解《憲法》、《基本法》，「肯定不是用來找出曾反對政府的同學，我們的宗旨一定是保護我們的學生，不會發生你剛才講的事」，又稱如學生被通緝，相信亦難進入內地。