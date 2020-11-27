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智叻中文Smarties' 第448期

周圍「中」：有「心」詞

【明報專訊】以下有「心」的字詞，你認為哪個表達了正面的意思，哪些代表了負面的意思？試在正面的「心」塗上彩色，如紅、黃、藍等，負面的「心」塗灰色。

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