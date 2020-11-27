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2020年11月27日星期五
語文同樂 第475期
浸大獲4.5億建校園 稱社運後捐款不減
家長關心全面停課 楊潤雄：有決定盡快通知
明愛專上研究 結合圖像識別AI講波
解釋青年灣區就業計劃 林鄭否認送走人才：其實我很喜歡年輕人
師心事：《幻愛》小說版作者‧創作‧教學‧說明書
師心事：抖音年代 文學幻愛——蔣曉薇
潮看文史：廷（ting4） 爭（zang1）
浮城光影：孤獨的棋盤，不孤獨的人生——《后翼棄兵》
閱讀篇章：〈「俠」的生命美學〉——蔣勳
學習重點：俠義精神
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練：整合拓展（二）——３問助拓展
古典今用：沒有你，良辰好景盡虛設
周圍「中」：有「心」詞
周圍「中」：人心不足蛇吞象
時事中文：中國載人深潛新紀錄
答案
人生教練：宗聖曾子
講故事：吃東西的「攻略」
文從字順：貓與象
師心事：《幻愛》小說版作者‧創作‧教學‧說明書
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【明報專訊】今年2月初，整個世界都因為疫症幾近停擺，
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浸大獲4.5億建校園 稱社運後捐款不減
家長關心全面停課 楊潤雄：有決定盡快通知
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浮城光影：孤獨的棋盤，不孤獨的人生——《后翼棄兵》
閱讀篇章：〈「俠」的生命美學〉——蔣勳
學習重點：俠義精神
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練：整合拓展（二）——３問助拓展
古典今用：沒有你，良辰好景盡虛設
周圍「中」：有「心」詞
周圍「中」：人心不足蛇吞象
時事中文：中國載人深潛新紀錄
答案
人生教練：宗聖曾子
講故事：吃東西的「攻略」
文從字順：貓與象
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