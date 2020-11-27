浸大獲4.5億建校園 稱社運後捐款不減

建4幢宿舍 提供1700宿位

新校園坐落九龍塘的前專業教育學院李惠利分校，鄰近浸大中醫藥學院，佔地7430平方米。新校園正施工，2024年落成後將設4幢學生住宿書院，提供約1700個宿位，令浸大學生宿位數目增一倍。浸大副校長（教與學）周偉立稱，住宿體驗是博雅教育不可或缺元素，新設住宿書院強調多元，故本科生以至博士生都會入住，校方亦會邀請藝術家、導演等成為駐院學者，為學生提供師友計劃。

周偉立又說，未來住宿書院會舉行藝術、電影等社區活動，邀請街坊參與。至於多少宿位會供本地生入住，周說浸大致力國際化，期望外國交換生佔大學整體學生比例升至百分之十，故要為他們預留一定宿位，另外根據教資會要求，浸大要預留300多個新宿位供碩士生及博士生入住。他說，最終分配比例仍需經過諮詢，並由教務議會通過。

增多項學術設施 包括大型錄音室

除了學生宿舍，新校園建成後亦有多項教學設施，包括大型錄音室。協理副校長（跨學科研究）潘明倫稱，現時本港欠缺國際級錄音室，若有電影配樂等大型音樂項目，製作人員需到外國。新校園配備的大型錄音室除可支援音樂製作，亦可舉辦音樂會，潘明倫冀有助本港發展創意藝術。

早前有大學管理層稱，大學生參與反修例示威影響大學籌款。周偉立說，承諾向浸大捐款的人均沒減少或撤回捐款，他認為捐款者會關注大學提出的項目是否符合其理念、切合社會需要等。