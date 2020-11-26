教育
常識天下 第197期

新聞有常識：長得高的秘密

【明報專訊】我們的居住環境、食物等原來都會影響我們的身高，最近有項研究比較全球兒童及青少年身高、體重數據，研究團隊認為從中可反映營養及環境也是能影響身高、體重的重要因素。

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