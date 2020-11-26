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2020年11月26日星期四
通通識 第677期
套丁爭議
時事議題：丁屋政策與丁權爭議
時事議題：新界土地怎發展？
時事議題：答題指引
爆point大全：本地農業發展
星級例子庫：中藥
摘星拆解：推行「外賣走塑」 遇困難？
新聞測驗：
新聞測驗：答案
日本武術重視禮
真假fun一fun：日本武道習道為要
新聞有常識：長得高的秘密
新聞有常識：答案
世界幹什麼：杭州17歲女生研大閘蟹增蟹膏
時光之旅：1895年11月27日——諾貝爾成立諾貝爾獎
守護海洋：邊訓練邊拾垃圾
守護海洋：答案
意見調查：
新聞測驗：
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【明報專訊】■（全球化、能源科技與環境）
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套丁爭議
時事議題：丁屋政策與丁權爭議
時事議題：新界土地怎發展？
時事議題：答題指引
爆point大全：本地農業發展
星級例子庫：中藥
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