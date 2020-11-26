教育
通通識 第677期

時事議題：新界土地怎發展？

【明報專訊】政府曾預計香港至2046年仍欠最少1200公頃用地發展。除探討改革丁屋政策以釋出更多土地，發展棕地、新界私人農地等亦是增加土地供應的建議之一。

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