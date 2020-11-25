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2020年11月25日星期三
Smarties' Power English 第294期
津小議會：已準備隨時停課轉網課 陳肇始：教局已提醒停需除口罩活動
事隔26年 公大打開奠基時間囊
理大太空儀器 隨嫦娥五號月球採樣
大人ing：長青
大人ing：醫學權威的青春哲學
第一印象：螞蟻
古文食堂：菜式內外
人物例子庫：“身為記者，應保持中立站在受苦一方。”
文字定格：仍在
道聽圖說：土產史 土瓜灣
文字發酵：天災
參考答案
News feed：New greetings
News feed：Mass resignations
Answers, News feed
Infographic：COVID-19
Health：Different types of sports
Answers, Health
Comic：Abraham Lincoln
Story：A priceless treasure
Answers, Story
Animal：Golden Touch of the Red-handed Tamarin
Answers, Health
【明報專訊】Suggested answers:
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津小議會：已準備隨時停課轉網課 陳肇始：教局已提醒停需除口罩活動
事隔26年 公大打開奠基時間囊
理大太空儀器 隨嫦娥五號月球採樣
大人ing：長青
大人ing：醫學權威的青春哲學
第一印象：螞蟻
古文食堂：菜式內外
人物例子庫：“身為記者，應保持中立站在受苦一方。”
文字定格：仍在
道聽圖說：土產史 土瓜灣
文字發酵：天災
參考答案
News feed：New greetings
News feed：Mass resignations
Answers, News feed
Infographic：COVID-19
Health：Different types of sports
Answers, Health
Comic：Abraham Lincoln
Story：A priceless treasure
Answers, Story
Animal：Golden Touch of the Red-handed Tamarin
津小議會：已準備隨時停課轉網課 陳肇始：教局已提醒停需除口罩活動
事隔26年 公大打開奠基時間囊
理大太空儀器 隨嫦娥五號月球採樣
大人ing：長青
大人ing：醫學權威的青春哲學
第一印象：螞蟻
古文食堂：菜式內外
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文字定格：仍在
道聽圖說：土產史 土瓜灣
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Animal：Golden Touch of the Red-handed Tamarin
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