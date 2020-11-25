津小議會：已準備隨時停課轉網課 陳肇始：教局已提醒停需除口罩活動

胡艷芬稱，自2月至今，學校已經歷多次停課及恢復面授，「學校已有一定準備，如早前初小暫停面授，也能即時轉為網上授課」。她稱，不少學校亦已做準備工夫，與教師商討暫停面授的應變措施，包括準備網課及紙本教材，一旦停課也可兩者配合延續學習。她又說，停課決定關乎不同部門，亦需考慮公共衛生意見，作為學校要做的便是做好準備，以應對隨時公布的停課安排。

18小學本周「異地同考」 倘停課跨境生照考

另一方面，居於內地的小學跨境生自2月起沒再回港上學，新界校長會早前委託內地教育機構，安排跨境生與香港學生同步「異地同考」。新界校長會副主席朱偉林稱，新一輪「異地同考」前日（23日）至下周一（30日）舉行，為期6日，共18間學校、約550名學生參與。他說，近日疫情急速惡化，已為本港宣布停課作好準備，由於內地方面一早已安排了考試場地，屆時若本港停課，內地應考的跨境生將如期考試，本地生則另安排時間補考。

他續說，為防疫情持續，影響小六生最後一次呈分試，北區大部分小學已達成共識，明年3月起，28間小學、約1100名學生將陸續以「異地同考」參與呈分試，各校的考試日期經「抽簽」已大致編排好，希望4月可如期提交分數。

有中學租深圳場地 辦跨境生測驗

至於中學方面，翻查學校網頁，有學校亦安排「異地同考」。上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學下月7日將為中一至中三級安排中、英、數3科的每月評估，稱為維持測驗的公平性，也讓跨境生參與實體考試，考試當日跨境生將到深圳指定地點應考，並自行承擔65元考試費，包括場租、監考人員費用、保險等。粉嶺禮賢會中學通告則指出，跨境學生長期未能參與實體校內評估，上月26日安排中四跨境學生在深圳參與一次包括中、英、數3科的學科能力評估。學校租用了深圳巿龍華新區清湖青年創業園的場地，並安排專人監考和計時。

此外，學校上呼吸道感染爆發持續。昨日截至下午5時，比前日多1間幼稚園或幼兒中心、4間小學、3間中學錄得爆發。而本周（22日至昨午5時）有1間幼稚園或幼兒中心、11間小學、4間中學爆發。