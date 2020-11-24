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2020年11月24日星期二
星笈中文 第011期
小一自行分配學位 成功率10年新高 適齡者升申請者跌 教界：學生家長部署移民
VTC學額減一成 周五起接受報名
中學增設「航空實驗室」 模擬飛行學數理通識
大學中文巡禮：走進劇本 演活文字
大學中文巡禮：演藝學院戲劇藝術學士 廣閱劇作 演藝真我
文言遷移：違抗世俗，敢當老師——〈師說〉篇章結構
卷一拆題：卷一答題策略 反襯——紅花綠葉 主次分明
參考答案
備戰文憑：跨篇章比較（一）︰孔子眼中的君子
參考答案
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【明報專訊】我認為諸葛亮符合孔子眼中的君子特質。
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