教育
星笈中文 第011期

備戰文憑：跨篇章比較（一）︰孔子眼中的君子

【明報專訊】面對卷一的挑戰，考生除了需要熟習各類題型及作答方向，並加強操練外，也建議考生多融會貫通，比較不同篇章的內容和人物。以下以指定篇章《論君子》為出發點，比較不同篇章的人物。

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