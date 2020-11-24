小一自行分配學位 成功率10年新高 適齡者升申請者跌 教界：學生家長部署移民

適齡生多申請生9000人

翻查教育局人口推算數字，下學年有59,200名小一適齡學童；不過於小學自行分配學位階段，只有49,749名學童申請明年9月入讀官立或資助小學，兩者差距逾9000人。

資助小學校長會：跌幅不算誇張

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，部分家長或提早部署移民，讓子女在小學階段到國際學校就學，適應外國生活，部分擬讀官津小學的學生則轉升直資或私立學校，加上跨境生或因本港社會因素及疫情，未必來港升讀小學，以致申請自行分配學位人數跌，但他認為跌幅不算誇張。

新冠病毒疫情持續，家長可上校網或致電學校查詢自行分配學位結果，惟昨仍有家長親身到校查看。家長任先生昨早9時半到喇沙小學查看結果，得悉兒子獲取錄後表示好興奮。屬該校舊生的他稱，學校校風及環境好，冀兒子能在其兒時學校讀書，又說「只是一心想着這間學校（喇沙小學）」，沒為兒子報讀其他直資或私立小學。

家長：小孩在自己地方讀書較好

近來不少人考慮移民，任先生說「始終香港是自己地方」，認為小孩在自己地方讀書較好，暫沒計劃移民，至於會否安排兒子海外升學，他說待兒子長大後再考慮。

昨亦有家長即使已上網查看結果，仍親自到喇沙小學確認。該家長對其非「世襲生」的兒子獲取錄感開心，稱該校是其首選；又說估計多人移民對小一自行收生競爭有些影響。被問到有否考慮移民，他稱「當然有」，但「遲些先諗」。

獲自行分配學位的學童，家長須注意學校的註冊安排及所需文件，於周三或周四（25日或26日）學校辦公時間內，按校方安排辦理註冊手續。