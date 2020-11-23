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2020年11月23日星期一
常識學堂 第193期
疫下停課上網增多 7歲女被騙傳裸照
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德貞女中前校長逝世 教界譽黃美美貢獻良多
時事懶人包：內地力推自動駕駛
時事點對點：英核聚變實驗 研潔淨新核能
時事點對點：強制檢測刊憲
Data解密：疫情下的學習
火星庫：戀愛 性別與媒體
Road to 5**：Mainland places strict regulations on online variety shows
概念解碼：循環再造
電子學習 添樂趣
STEAM校園：平板電腦 遊戲中學習
新聞解碼：回收園林廢物
答案
偵探M.A.D. 「恨」在家裏生了根
食物的科學：棉花糖變泥膠
互動專區：蟑螂出沒 注意！
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