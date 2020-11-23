教育
通通識 第676期

Data解密：疫情下的學習

【明報專訊】新冠病毒疫情下，各行各業、各個階層的市民都受影響，學生也不例外。本港有機構於2020年3至4月訪問逾900名高中生及大專生，了解疫情對他們學習的影響，下列為調查所得部分數據。

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