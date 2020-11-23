德貞女中前校長逝世 教界譽黃美美貢獻良多

曾稱不應以「英中」「中中」標籤學校

德貞女子中學校網張貼黃美美修女離世消息，稱她2004年帶領學校完成遷校工作，多年春風化雨，正收集投稿製作紀念特刊，於12月6日的追思彌撒派發。香港中學校長會亦於網頁稱，黃美美服務該會27年，「是我們的中堅分子，深受我們愛戴」，稱她對香港教育發展貢獻良多，獲得教育界崇高尊敬。

黃美美1989年至2010年在德貞女子中學任校長，她退休時接受本報訪問，稱中中收生質素不及英中，但修會學校，總有份愛心，不論賢愚都要教，「難道bottom 60%就什麼都不用做嗎？」此外，她亦曾任中學分配學位委員會主席，應對中學人口下降的收生危機。退休後，黃美美仍熱心教育事務，包括與其他退休校長及校長創立「香港校長中心」，培訓新校長；亦出任寶血會教育事務處主任等，處理2013年屬校教師林慧思以粗口辱罵警員風波。