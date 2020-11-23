疫下停課上網增多 7歲女被騙傳裸照

涉社交媒體兒童色情案升87.5%

警方家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示，今年首三季錄得29宗兒童色情物品案，雖較去年全年的37宗少，但涉及網上社交媒體的案件，則由去年首三季的8宗，升至15宗，而受害人多數為女童，最年輕僅7歲。張說，該名女童就讀小學二年級，在交友軟件認識一名男子，被對方哄騙傳裸照，結果女童於同日透過WhatsApp傳相，其後被父親發現電話有裸照，報警揭發事件。

張寶月表示，青少年及兒童在停課期間多留家中，變相更依賴網上社交媒體與朋友聯絡或結識新朋友，多數受害人都是女童，「好天真、好純真地以為上網可認識好男仔」，而騙徒表現得體貼，例如晚上說「早唞」、早上又第一時間找對方，會令女童感窩心，以為真找到理想男友。

此外，警方發現青少年涉非法性交的案件亦上升，由去年首三季的71宗，升至今年的85宗，升幅近兩成。張舉例說，一名15歲少女於4月網上結識一名男子，以為可發展成情侶，遂相約見面並發生性行為，但不幸被對方拍下裸照，更被勒索「接客」與其他男子性交。張表示，少女其後被迫與4名男子到時鐘酒店發生性行為，事後騙徒還給予500、300元肉金，聲稱作為「報酬」。少女其後告訴家人報警，警方於7月30日的行動中拘捕了7名男子，年齡介乎15至38歲。

15歲女被拍裸照勒索「接客」

張寶月說，她留意到受害人很少主動與家人披露事件，多數是被檢查電話或懷疑懷孕才會承認。她呼籲家長多關心兒女上網情况。

社署高級社會工作主任張林淑儀表示，青少年上網時或不察覺危機，若子女不幸受傷害，她呼籲家長先不要責罵，而是鼓勵子女將事件說出來，一起想辦法處理。