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2020年11月20日星期五
智叻中文Smarties' 第447期
中大生校內遊行喊港獨 國安處調查 校方通報警方 教局：將處理損大學聲譽行為
遊行者嘆發聲空間小 冀反修例訴求帶回社會
保安全程攝錄 大狀：遊行者被捕風險相當高
書與人生：帶住腦袋去旅行
書與人生：旅程結束 才是開始
放空標點：廣島之淚
時代沉思：到海邊去——讀三島由紀夫
字旅行間：民家作客
卷二練筆：範文作者例子應用——辛棄疾
綜合精練：整合拓展（一）——「整合」有法
綜合精練：做一做
古典今用：沒水可觀？大不了看雲
周圍「中」：不聽老人言，吃虧在眼前
周圍「中」：老人的經驗之談
時事中文：盜墓者
答案
人生教練：春秋軍事家 孫武
講故事：小小大偵探
講故事：小小大偵探
【明報專訊】■文：麥曉帆
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中大生校內遊行喊港獨 國安處調查 校方通報警方 教局：將處理損大學聲譽行為
遊行者嘆發聲空間小 冀反修例訴求帶回社會
保安全程攝錄 大狀：遊行者被捕風險相當高
書與人生：帶住腦袋去旅行
書與人生：旅程結束 才是開始
放空標點：廣島之淚
時代沉思：到海邊去——讀三島由紀夫
字旅行間：民家作客
卷二練筆：範文作者例子應用——辛棄疾
綜合精練：整合拓展（一）——「整合」有法
綜合精練：做一做
古典今用：沒水可觀？大不了看雲
周圍「中」：不聽老人言，吃虧在眼前
周圍「中」：老人的經驗之談
時事中文：盜墓者
答案
人生教練：春秋軍事家 孫武
講故事：小小大偵探
中大生校內遊行喊港獨 國安處調查 校方通報警方 教局：將處理損大學聲譽行為
遊行者嘆發聲空間小 冀反修例訴求帶回社會
保安全程攝錄 大狀：遊行者被捕風險相當高
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時代沉思：到海邊去——讀三島由紀夫
字旅行間：民家作客
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綜合精練：整合拓展（一）——「整合」有法
綜合精練：做一做
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時事中文：盜墓者
答案
人生教練：春秋軍事家 孫武
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