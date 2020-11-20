教育
語文同樂 第473期

書與人生：旅程結束 才是開始

【明報專訊】「每一次要了解一個地方，不一定要透過遊記，而是要透過那裏的歷史書、文化書，無論如何都要靠大量書籍或者是紀錄片（才可以）。」薯伯伯相信，旅行結束是對一個地方認識的開端，而非終結。

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