保安全程攝錄 大狀：遊行者被捕風險相當高

昨日中大校內有多名保安人員沿途跟隨遊行隊伍，遊行剛起步時，有人企圖於校巴站地下塗鴉，即遭保安人員喝斥，高呼「影住佢，刑事毁壞」。遊行期間，參與者多次與保安人員爭執，保安人員一直以攝錄機近距離拍攝參與者。

國安法授權 警搜查毋須手令

據《港區國安法第43條實施細則》，警務人員可為偵查國安罪行向裁判官申請手令進入和搜查地方；當有合理懷疑該處有證據、「有任何原因，會使取得手令並非合理地切實可行」，不低於警務處助理處長級的警員，可授權另一警員在無手令下進入和搜查地方。細則亦授權警員可向裁判官申請手令，向懷疑觸犯國安罪而受調查者發出通知書，要求交出旅行證件，以及限制離港6個月。

中大保安人員昨全程攝錄遊行過程。據中大網頁顯示，保安及交通事務處處長為警務處前灣仔區指揮官李永光。

參與者：遊行和平 對中大報警失望

一名昨日有份參與遊行的畢業生稱，十分擔憂自己及同學會被捕，沒料到事件會極速發酵。他說，近月有12名「手足」被扣押內地，適逢昨日畢業禮，氣氛使然大家會高呼一些「耳熟能詳」的口號，但當時百萬大道亦有校外及沒參與遊行的學生在場，不能一概認定人人都涉違國安法。他稱遊行是和平進行，對中大通報警方十分失望。

黃宇逸說，港府曾發新聞稿指稱「光時」屬港獨字句，假設警方或國安處與政府立場一致，學生被捕風險相當高，而根據普通法「共同犯罪計劃」原則，參與遊行學生亦有一定被捕風險。至於被檢控及被定罪風險，他說因無案例，以及港區國安法解釋權屬全國人大常委會，暫難評估。