中大生校內遊行喊港獨 國安處調查 校方通報警方 教局：將處理損大學聲譽行為

疫情下，中大畢業禮改網上舉行，逾百中大生昨回到校園遊行，隊伍中午時段從大學站民主女神像出發，其後到去年爆發激烈衝突的二號橋默哀3分鐘，最後到百萬大道和平散去。遊行隊伍中一度有人高呼「香港獨立，唯一出路」、「光復香港，時代革命」等口號，亦有數名身穿畢業袍者於烽火台前模擬「中大保衛戰」場景。

持光時旗 模擬「保衛戰」場景

有參與者表示表達訴求機會愈來愈少，盼藉昨日機會表達意見，稱不怕極權。有應屆畢業生同學手持「光復香港，時代革命」旗幟參與遊行，被問及是否擔心觸及國安法，她稱毫不畏懼，「如果個個都拿，就不用驚」，希望於中大校內自由表達意見（見另稿）。

中大：強烈譴責違法行為

中大昨分別於遊行前後發聲明，首先早上10時半稱昨日清晨發現校園多處遭人噴漆塗鴉，已就刑事毁壞報警處理；至下午，有逾百人在大學校園集會及遊行，校方2時半再出聲明，指部分人展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨及顛覆國家政權口號，已把「相關遊行及集會情况即時通報警方」。校方對有關人士的違法行為予以強烈譴責。

警方下午回覆時，先稱有人在中大校內用噴漆塗鴉案件暫列「求警調查」，並表示中大遊行並沒獲警方的不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有可能觸犯《公安條例》。

到了晚上，警方提升案件至國安層次，表示國家安全處已接手調查，稱有人在中大校園內聚集，其間展示港獨橫額和旗幟、叫喊港獨口號，涉嫌干犯國安法，又表示部分人沿途以噴漆刑事毁壞，校方已就事件報警。

教育局表示，支持中大校方就事件通報執法部門，並表明將按既定機制，處理有損大學聲譽的行為。局方又重申，校園並非「法外之地」，大學亦有管理責任，確保運作符合法例要求，以及學生和社會整體利益。

至於昨日的遊行是否涉違限聚令，食衛局未直接回應，但稱如大學校園容許公眾不時進入，有可能符合公眾地方的定義，又稱每宗個案是否屬條例所指的群組聚集，不能一概而論。

中大消息人士表示，校園內有幾十處地方被塗鴉，因校園保安於前晚未曾發現，估計是凌晨發生，稱校園受破壞對其他人不公平，也屬刑事毁壞，故校方昨晨報警。