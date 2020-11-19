教育
常識天下 第196期

今期流行：黑暗中射箭

【明報專訊】眼睛是靈魂之窗，我們生活大小事情都需要眼睛協助才能完成，假如失去視力，相信生活會變得一團糟。但世界上有不少名人以自身經歷告訴我們，即使身體有缺陷，仍可一展所長。

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