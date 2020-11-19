教育
常識天下 第196期

濕地居民：一葉知千秋

【明報專訊】葉是植物製造光合作用的主要器官，它們的形狀、葉脈和質感千變萬化，有的更具氣味。葉子不但容易觀察，而且大多數時間均可看到，因此是辨識植物的重要指標，也是植物分類的依據之一。

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