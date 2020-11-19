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2020年11月19日星期四
常識天下 第196期
社會運動牽連 校園更政治化 津中議會新主席：專心做好教育角色
城大辦法學理學雙學位課程 院長：法律界未來依賴AI
教局：幼師薪級表料明年完成檢討
明道小學馬賽克牆 賀校慶提醒感恩
「炫富」曬奢華
時事議題：炫富為什麼？
時事議題：炫富的負面影響
時事議題：答題指引
爆point大全：中國2060年實現碳中和？
題型拆解：須聚焦命題論證
中外人物：金南俊
星級例子庫：資訊流通
新聞測驗：
新聞測驗：答案
正宗日本壽司 沒有三文魚？
真假fun一fun：正宗江戶前壽司 沒有三文魚
新聞有常識：歐洲亞洲各有天災
新聞有常識：答案
世界幹什麼：16萬年前 青藏高原有人住
時光之旅：1977年11月21日——《天佑新西蘭》成新西蘭國歌
濕地居民：一葉知千秋
今期流行：黑暗中射箭
意見調查：
新聞有常識：歐洲亞洲各有天災
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【明報專訊】因地理環境位置、氣候季節等差異，各地會出現各種自然災害，例如在希臘、土耳其出現地震；菲律賓則常有颱風。
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社會運動牽連 校園更政治化 津中議會新主席：專心做好教育角色
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教局：幼師薪級表料明年完成檢討
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