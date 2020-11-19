教育
常識天下 第196期

正宗日本壽司 沒有三文魚？

【明報專訊】你喜歡吃壽司嗎？由不同海鮮、魚生製成的壽司各有獨有的美味，市面上亦有愈來愈多款式選擇。但有一款我們在香港經常吃到的壽司，在日本正宗壽司店卻吃不到，你知道是哪一款嗎？

上 / 下一篇新聞