城大辦法學理學雙學位課程 院長：法律界未來依賴AI

雙學位課程首年會提供10個學額，陳清漢稱，法律界工作模式正快速轉變，業界需要見多識廣、解難能力強的律師；同時隨着科技及人工智能愈趨普遍，整理、蒐集資料等工作需求會愈來愈少，面對社會需要愈來愈少律師，學校需確保學生保持競爭力。他舉例稱，修讀雙學位課程的畢業生如投身銀行及金融行業，將比一般法律系畢業生有優勢。他續稱，法律學院希望未來1至3年開辦更多雙學位課程，如法律學搭配犯罪學及社會學，及公共政策與政治。

另開辦環球精研與科創課程

另外，城大理學院明年亦開辦兩個新課程，包括環球精研與科創課程（JS1200），以及與英國愛丁堡大學及曼徹斯特大學合辦的雙聯學士學位課程，分別提供18個及約20個學額。香港工業總會將會為環球精研與科創課程學生提供實習機會；而雙聯學士學位則會先於城大修讀兩年課程，其後到海外大學完成餘下兩年的課程，學生將獲頒兩個學位。