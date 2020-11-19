社會運動牽連 校園更政治化 津中議會新主席：專心做好教育角色

劉振鴻：中一學童人口跌 盼局方制定更長遠規劃

有346間津中會員學校的香港津貼中學議會（津中議會）昨日舉行換屆選舉及通過新一屆執行委員會。新任主席劉振鴻稱，日後挑戰包括面對中一學童人口升跌，議會希望向局方反映學界意見，理順安排，「始終教育局比較掌握人口變化，盼局方可制定更長遠5年、10年的規劃，提供穩定的教學環境，讓學校可專注於教學工作」。至於「微調中學教學語言」等語言的政策，劉振鴻表示會持續跟進，並裝備學生學好語文。

去年爆發社會運動，校園被牽連，教育變政治化，劉振鴻稱，希望秉承津中議會優良傳統，「教育歸教育，學校專心做好教育」，又稱津中議會會繼續擔當業界與局方的橋樑，與政府、局方保持良好溝通及伙伴關係。

去屆主席：大境轉變 唯有配合

卸任主席、現任當然執委的基督教宣道會宣基中學校長潘淑嫻亦認同，近年校園變得政治化，「香港大環境轉變非學校可控制到，教育界唯有適應及配合，繼續自強不息」，面對政治及疫情「新常態」，希望學校都要要保持教育初心，專業為首、學生為先。

她稱，回望任內4年，政府對教育重視，投放很多資源，包括「一校一行政」，增加班師比，增設特殊教育需要統籌主任（SENCO）等，對此感鼓舞。她又稱，近幾年與教育局有很好協作及伙伴關係，有商有量，局方制訂政策時亦願意聆聽津中議會意見，期望來屆也保持良好溝通。