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2020年11月18日星期三
語文同樂 第472期
港大全球招百教授 聚焦新興研究範疇
中大商學院推AR畢業照
梁振英：有投訴聳人聽聞 稱803基金或起訴學校
教聯會調查：六成港校受疫情影響 停與內地姊姊校交流
第23屆校園記者：CGA總裁周啟康談拍檔創業路 兄弟打機慣吵架 做生意無隔閡
Home office啓航中學夢 伯母助接線：阿仔聽電話
道聽圖說：灣仔後花園˙星街小區˙
道聽圖說：慢活 日月星街
第一印象：圍棋
古文化談：古代旅行
人物例子庫：人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。
文字定格：當精靈看着你
視聽之娛：無聲苦痛
文字發酵：文字部件
參考答案
News feed：Election farce
News feed：HK Connection producer arrested
Answers, News feed
Infographic：Mailing in Hong Kong
Career：Pawnbroker
Answers, Career
Comic：Cleopatra — Queen of ancient Egypt
Grammar：Adverbs of completeness
Answers, Grammar
Game：Ferris Wheel
News quiz：
文字發酵：文字部件
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【明報專訊】下列的字屬於什麼部首？
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港大全球招百教授 聚焦新興研究範疇
中大商學院推AR畢業照
梁振英：有投訴聳人聽聞 稱803基金或起訴學校
教聯會調查：六成港校受疫情影響 停與內地姊姊校交流
第23屆校園記者：CGA總裁周啟康談拍檔創業路 兄弟打機慣吵架 做生意無隔閡
Home office啓航中學夢 伯母助接線：阿仔聽電話
道聽圖說：灣仔後花園˙星街小區˙
道聽圖說：慢活 日月星街
第一印象：圍棋
古文化談：古代旅行
人物例子庫：人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。
文字定格：當精靈看着你
視聽之娛：無聲苦痛
文字發酵：文字部件
參考答案
News feed：Election farce
News feed：HK Connection producer arrested
Answers, News feed
Infographic：Mailing in Hong Kong
Career：Pawnbroker
Answers, Career
Comic：Cleopatra — Queen of ancient Egypt
Grammar：Adverbs of completeness
Answers, Grammar
Game：Ferris Wheel
News quiz：
港大全球招百教授 聚焦新興研究範疇
中大商學院推AR畢業照
梁振英：有投訴聳人聽聞 稱803基金或起訴學校
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第23屆校園記者：CGA總裁周啟康談拍檔創業路 兄弟打機慣吵架 做生意無隔閡
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道聽圖說：灣仔後花園˙星街小區˙
道聽圖說：慢活 日月星街
第一印象：圍棋
古文化談：古代旅行
人物例子庫：人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。
文字定格：當精靈看着你
視聽之娛：無聲苦痛
參考答案
News feed：Election farce
News feed：HK Connection producer arrested
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Career：Pawnbroker
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Comic：Cleopatra — Queen of ancient Egypt
Grammar：Adverbs of completeness
Answers, Grammar
Game：Ferris Wheel
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