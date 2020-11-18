教育
語文同樂 第472期

道聽圖說：灣仔後花園˙星街小區˙

【明報專訊】人潮擠擁的灣仔，太古廣場三座後方的山坡藏着一個別具文藝氣息的小社區，被形容為「灣仔後花園」——由日街、月街、星街、聖佛蘭士街和永豐街組成的「星街小區」。

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