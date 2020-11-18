Home office啓航中學夢 伯母助接線：阿仔聽電話

【明報專訊】打機除了令Ryan與兩名好友Kurt和Sam結下深刻的緣分，也讓他們有機會實踐中學時代的夢想——合作創辦公司。Ryan憶述有一日放學踢波，他們隨意說過長大後要一起做生意，在自己公司打邊爐。「因為我們很喜歡打邊爐，當時放學後會去街市買餸回家打邊爐，在媽媽回來前把碗碟洗好，不讓她知道」。
Sam原擬定居加國 二人「出橋」挽留
長大後，Kurt打算長期定居加拿大，反而成了他們戲言成真的契機，「有日Kurt的媽媽哭着致電給我，說他要在加拿大生活，不回來了」。於是Ryan與Sam泛起三人一起在香港開公司的念頭，Kurt並不知情，二人勸他回港面對面跟母親交代，「Kurt到港後，公司已開了，我們着他二選一，一起經營公司或回加拿大找工作」。結果Kurt留下來。
三人首間公司專做廣告遊戲，Ryan笑說：「當時以Sam的家作為辦公室，公司電話其實是家中電話，他媽媽常常幫我們接聽來電，講完『XXX公司』，第二句就說『阿仔，聽電話』。」約半年後他們可負擔租用工廠大廈單位，後來儲到一筆資金，都用作成立CGA。Ryan稱不怕創業失敗，「我一直抱持『最多從頭來過』的心態……路飛（《海賊王》主角）也是邊行邊學」。