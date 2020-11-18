Home office啓航中學夢 伯母助接線：阿仔聽電話

Sam原擬定居加國 二人「出橋」挽留

長大後，Kurt打算長期定居加拿大，反而成了他們戲言成真的契機，「有日Kurt的媽媽哭着致電給我，說他要在加拿大生活，不回來了」。於是Ryan與Sam泛起三人一起在香港開公司的念頭，Kurt並不知情，二人勸他回港面對面跟母親交代，「Kurt到港後，公司已開了，我們着他二選一，一起經營公司或回加拿大找工作」。結果Kurt留下來。

三人首間公司專做廣告遊戲，Ryan笑說：「當時以Sam的家作為辦公室，公司電話其實是家中電話，他媽媽常常幫我們接聽來電，講完『XXX公司』，第二句就說『阿仔，聽電話』。」約半年後他們可負擔租用工廠大廈單位，後來儲到一筆資金，都用作成立CGA。Ryan稱不怕創業失敗，「我一直抱持『最多從頭來過』的心態……路飛（《海賊王》主角）也是邊行邊學」。

（星之約會）