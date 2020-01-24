第23屆校園記者：CGA總裁周啟康談拍檔創業路 兄弟打機慣吵架 做生意無隔閡

文：曾嘉敏

圖：受訪者提供

CGA行政總裁周啟康（Ryan）憶述，他與公司另外兩名聯合創辦人Kurt和Sam於中一時認識，本來他課餘時多踢足球，但Kurt及Sam喜歡打機，常常叫他一起玩。「因為沒有成功感，最初我不太喜歡打機，但有一次被Kurt『網絡欺凌』，大家連線打機時他說我『不會用腦打機，不如回家玩ICQ（1990年代推出的即時通訊軟件）！』，（於是）我就想突破自己。」後來Ryan趕上好友水平，更一起組隊參加電競比賽。

畢業後分隔三地 午飯時回家打機「連繫」

三人的兄弟情就這樣靠打機打回來，Ryan說：「大家自小認識，放學又在一起，他們的家人會煮埋我飯，我又會請他們來我家吃飯，其中一人的媽媽為兒子買內褲也預我的份。」就算不用上學，Ryan也會想起他們，「可能變成了習慣，見他們比見親兄弟更多」。後來Kurt和Sam分別到加拿大及英國升學，Ryan則在港工作，他們繼續靠遊戲機維繫感情，「女孩有心事會講電話，男孩的溝通渠道就是一邊打機一邊聊天」。分隔三地，Ryan為了遷就時差，當時上班有一小時午飯時間，也會趕回家開一局遊戲與好友玩，「有時放工先睡覺，校鬧鐘凌晨起牀，三人又一起打機、談天」。

回想起來，Ryan覺得若非因為「打機」，三人未必會一直保持聯絡，「中學有班朋友亦一直有聯繫，但可能一年見面一兩次，大時大節、有人結婚、生孩子才會聚首。而他們（Kurt和Sam）是我生活的一部分」。因此CGA的理念為「connecting gamers（連繫玩家）」，Ryan說因為這理念實在地在他們身上發生，三人深信透過打機，可以連繫更多人。

不怕合作嗌交收場 「親人」始終在身邊

感情如此深厚，Ryan透露當初父母曾勸說不要與好友一起做生意，怕「十個有九個嗌交收場」，他卻持相反意見，「小時候踢波、打機都會吵架，從小吵到大，反而沒什麼不可以說。大家是親人般的感覺，怎樣都好，最後都會在（彼此）身邊」。他曾與其他人合作做生意，稱有些話的確不敢說出來，負面情緒愈積愈多，反而不是好事。

Ryan曾參與4、5年電競比賽，「可能大家以為打得多就可以（當電競選手），其實過程中要付出很多，別人都在享受打機，我們則很痛苦地重複做一樣的動作」。他舉例說，為了爭取佳績，他與隊友會在遊戲中的地圖走來走去、試行不同計劃、配合走位、計時等，「丟手榴彈每次角度、力度都不同，要丟100次直至熟練為止，閉門很苦悶地練習」。不過，他認為小時候從打機學會堅持，有助現時營運生意，「打機時，若有任何一刻想放棄，其實放低鍵盤、滑鼠就可以離開，但我要捱到最後一刻，只要還有一個（隊友）未死都可以翻盤」，他亦以這樣的態度經營其公司。

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