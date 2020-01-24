梁振英：有投訴聳人聽聞 稱803基金或起訴學校

梁振英在節目稱，803基金接獲很多家長的意見是「聳人聽聞」，「老師閂埋門，家長不在場，無閉路電視無錄影，（教師）講仇恨社會、反對國家的說話，是很可怕的」。近月有兩宗教育局取消教師註冊的個案，教協均協助涉事教師，梁振英稱教協「跳出來為這些教師護短」，但從不批評教師或禠奪其會員資格，認為此非專業團體所為。

批教協助釘牌教師是護短 葉建源否認

教育界立法會議員、教協副會長葉建源否認護短，表示教協是按既定制度爭取當局合理處理教師個案。他又說，倘外界認為學校工作未完善，可循現有程序跟進，但梁振英鼓動外界投訴學校，又以法律手段向學校施壓，「完完全全視教育界、學校、教師為敵人」，反問這樣如何令本港教育及社會變好。

803基金早前入稟高等法院申請司法覆核，要求教育局公開專業失當的教師和學校資料。梁振英昨再促當局公開有關資料。

教育局回覆稱，局方處理涉及教師個人資料的事宜時，包括調查懷疑專業失德教師個案，均須遵守《個人資料（私隱）條例》，恪守保密原則。局方稱，由於有組織已就公開違反專業操守教師的資料及其任教學校的倡議，向法庭申請司法覆核，局方現階段不作評論。