港大全球招百教授 聚焦新興研究範疇

10職位供新成立數據科技研究所

港大早前曾表示，過去兩年透過全球招聘，各學院共招攬了220名教授級教研人員，包括來自美國、加拿大、英國、歐洲和澳洲等地的學府。港大昨日表示，今次人才招聘亦於全球展開，旨在吸納優秀的教授、副教授和助理教授等教授級學術人員，而當中尤其優秀的將同時獲授予冠名或講座教授席。

港大稱，招聘計劃策略地聚焦於新興研究範疇，當中有10個職位或以上專為新成立的數據科學研究所而招聘，以吸納數據科學和人工智能方面的專家學者。

根據招聘計劃的網頁顯示，港大10個學院均有招聘教授級學術人員，並另外招聘數據科學及大數據方面的學術人員。校方將於本月底開始檢視申請，其後會安排面試。

港大署理副校長（研究）顏慶雲早前曾於立法會透露，大學人才招攬未有受新冠疫情及社會事件影響，疫情下大學反而希望吸納更多國際人才。

學者：疫下海外大學教員過剩 港可趁機吸納

嶺南大學副校長、林文贊比較政策講座教授莫家豪稱，部分海外大學及高等院校生源過於倚賴國際生及自資課程學生，學生流動度不足，而新冠疫情下，不少學生未能赴海外大學就讀，導致部分高等學府，包括美國、澳洲等院校亦有出現剩餘教員，香港反可藉此吸納更多海外人才。

港大回覆查詢時表示，招聘計劃目的是在全球延攬世界級人才，不分地域和學術領域，擇優而取，而招聘100名傑出學者是校方的目標，預計需要一段時間，大學將會調動資源資金應付。