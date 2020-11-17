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2020年11月17日星期二
星笈中文 第010期
認歷史知識弱「只細微部分出錯」 質疑因政治判極刑 稱悉錯即重錄 釘牌教師批懲處過重
教資會撥5000萬 助八大疫下援學生
大學中文巡禮：幼教特殊學習身傳語文樂趣
大學中文巡禮：港大幼教學士 重口齒咬字 樹雙語榜樣
文言遷移：學不可以已，始乎誦經，終乎讀禮——〈勸學〉的篇章結構
卷三綜合：2020年整合拓展（上） 分拆內容 配對「拓展」
備戰文憑：高階思維題型︰「評鑑」題（三）
文言遷移：學不可以已，始乎誦經，終乎讀禮——〈勸學〉的篇章結構
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【明報專訊】荀子與孟子在天界相聚聊天，又聊到世人不厭其煩的孟荀比較。
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認歷史知識弱「只細微部分出錯」 質疑因政治判極刑 稱悉錯即重錄 釘牌教師批懲處過重
教資會撥5000萬 助八大疫下援學生
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文言遷移：學不可以已，始乎誦經，終乎讀禮——〈勸學〉的篇章結構
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認歷史知識弱「只細微部分出錯」 質疑因政治判極刑 稱悉錯即重錄 釘牌教師批懲處過重
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