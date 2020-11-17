教資會撥5000萬 助八大疫下援學生

教資會稱，早前曾邀請8所大學就加強學生支援服務提交建議，8所大學將利用撥款推展75項計劃，包括擴展現有學生服務或推出新服務，例如透過互聯網提供心理輔導服務、舉辦一系列推廣精神健康的講座和活動、舉行網上求職博覽，以及開發有關校園健行路徑的手機應用程式等，讓大學支援學生渡過疫情困境。教資會主席唐家成說，關心學生在疫情持續下面對的各種挑戰，教資會特別一筆過撥款，並藉此鼓勵大學以拓展更多元化的學生支援服務。

中大、科大、嶺大、教大均歡迎撥款。中大將利用撥款開創網上朋輩支援平台，以及聘請校外人士為非本地生提供多元文化輔導服務等；科大則推展約10項計劃，包括增加網上體育課程和添置健身器具供學生借用。嶺大校長鄭國漢稱，將新設一站式網上輔導服務平台「健康熱點」、推廣心理和體能健康評估和培訓的「幸福生活學院」；教大則表示，將用相關款項舉辦網上職業招聘會、製作有關精神健康的繪本等。