認歷史知識弱「只細微部分出錯」 質疑因政治判極刑 稱悉錯即重錄 釘牌教師批懲處過重

教局：有人稱「雞蛋挑骨頭」 企圖淡化

教育局回覆稱，教師胡亂教學的專業過失對學生的損害不容小覷，傳媒亦曾引述有關學校的學生指出，涉事教師未即場更正錯誤的教學內容，故相信了教師所授的所謂「鴉片戰爭」，跟父母說了之後才知道那是錯誤。 局方又說，對於有人以教育局「放大事件」、「雞蛋裏挑骨頭」的說法企圖淡化事件表示遺憾。

陳老師昨在教育界立法會議員葉建源陪同下見記者，回應局方指控（見表）。大學主修英文的陳去年9月首次在校擔任教學工作，應徵時校方原本要求他任教英文及電腦科，其後要他兼教常識科。陳稱常識科屬其新挑戰，自己以「全力以赴，接受挑戰」心態授課，認為首學年任教此科或會犯錯，對局方沒給予他改善機會感遺憾。

當事人：首年任教或犯錯 遺憾局方沒給機會

教育局早前稱，陳老師在小二常識科教授多項歷史事件時內容失實，包括在教學片段稱英國「為了消滅中國內的鴉片而發動鴉片戰爭」。陳承認個人歷史知識薄弱，理解相關資料時「搞錯了」，4月底得悉片段內容有誤，即時重錄並致歉。他又說，涉事內容源於有關香港特區成立的課題，長約15分鐘的教學片段中，鴉片戰爭內容僅佔1分鐘，他形容是「好細微的部分」。

教育局亦稱陳老師講述中國古代造紙術時，將古人研發紙張的目的，說成是代替龜板、動物骨頭以防動物絕種。陳老師說，有關說法參考教育電視（ETV），內容「有根有據」，旨在以生動有趣方法引起學生興趣。他又說，曾參考ETV、過往備課文件、教科書等備課，反駁局方指稱「嚴重忽略備課的基本責任」。

根據陳老師講述造紙術的教學片段，陳旁述稱未有紙張時，古人在龜板或動物骨頭上刻字記事，他問道倘事件愈來愈多，要取用很多動物，牠們豈不是有可能絕種？翻查介紹中國四大發明的ETV，主持曾有類似說法。陳老師之後稱古人「慢慢研發更靚的紙張」，但初時紙張粗糙難寫，直至約2000年前蔡倫改善造紙術，陳亦簡介技術。

葉建源質疑為回應建制派攻擊

陳老師事發時任教嗇色園主辦可立小學小二級常識，現已離職。他說從小立志當教師，但現被局方「釘牌」，「不知道可以做什麼工作」。協助他的教育界立法會議員葉建源稱，陳老師被建制派攻擊，事件遭上綱上線，質疑當局「釘牌」以回應建制派攻擊。他又說，學校有多種方式處理教師失誤，包括勸喻、調職、降職，最嚴重可解僱，惟局方以取消註冊處理，他批評超乎比例。