教育
通通識 第674期

議題Close-up：外「剪」服務 關懷長者

【明報專訊】人口老化下，社區的長者服務需求亦隨之上升。創辦義工組織「易剪義」的袁宜聰（Alex）聚集同業之力，既幫老友記免費「剪個靚髮」，同時關懷長者的需要。

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