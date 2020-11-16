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2020年11月16日星期一
通通識 第674期
中小學校訓逾半揚儒 教大學者：基督宗教背景亦用 華人易接受
浸大網上畢業禮 錢大康勉棄「我對你錯」思維
時事懶人包：癌症新症見新高
時事點對點：疫下空缺減 港青求職難
時事點對點：央視揭人臉識別 「黑色產業鏈」
Data解密：香港電子商貿
生活看通識：驢友
議題Close-up：外「剪」服務 關懷長者
Road to 5**：Heathrow Airport's third runway expansion plan
每周焦點：穗辦實習班加快港澳學生融入
濕地為什麼：「生氣」?
STEAM足迹：濕地生了什麼氣
新聞解碼：百歲車卡遷新居
Mindmap答案
偵探M.A.D. 手足情
食物的科學：硬骨頭變軟
時事點對點：央視揭人臉識別 「黑色產業鏈」
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【明報專訊】◆新聞撮要
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中小學校訓逾半揚儒 教大學者：基督宗教背景亦用 華人易接受
浸大網上畢業禮 錢大康勉棄「我對你錯」思維
時事懶人包：癌症新症見新高
時事點對點：疫下空缺減 港青求職難
時事點對點：央視揭人臉識別 「黑色產業鏈」
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