浸大網上畢業禮 錢大康勉棄「我對你錯」思維

去年浸大因社會衝突取消畢業禮，昨日校方先為上屆畢業生補辦典禮，同日稍後舉辦今屆典禮。一如以往，畢業禮於大學會堂舉行，惟今年典禮台下空無一人，畢業生需隔着電腦熒幕參加，現場則有校長錢大康、副校長周偉立、各學院院長等10多名大學管理層。

稱各地皆有示威 籲「協作」

即將退休的錢大康最後一次以校長身分出席浸大畢業禮，他致辭時提到，中國通訊設備生產商華為以5G技術推動全新工業革命，美國則先後發動晶片戰、貿易戰等，中美邁向全面冷戰；各國亦有大型示威，包括美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動、法國「黃背心」運動、香港反修例風波等，「歷史總是不斷重演動盪不安」。

他認為在複雜而不確定的世界，人們需具備「協作」這特質，協作時人們要走出與自己擁有共同理念的社交媒體群組，與意見相異的人對話，並欣賞和包容差異。他勸勉畢業生必須摒棄「我對你錯」思維模式、拋開「你針對我」的成見，緊記「你的世界亦屬他們，而他們的世界亦無異於我們的世界」。

傳理代表：這一代需不平則鳴

各學院畢業生代表透過錄影片段致辭，傳理學院代表提到，冀同學銘記院訓「唯真為善」，畢業後仍保持無畏及正直。他又說，這一代年輕人需明辨是非、不平則鳴，並為自己在意的事奮鬥。