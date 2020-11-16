中小學校訓逾半揚儒 教大學者：基督宗教背景亦用 華人易接受

本港大部分學校為津貼學校，辦學團體可按教育理念辦學，並將其反映在校訓。施仲謀表示，在內地僅歷史悠久的學校會訂定校訓，本港則很多學校都有校訓，以體現創校者的目標、辦學宗旨，亦可作為學生座右銘等，成為本港教育特色之一。

施仲謀研究本港過千間中小學的校訓，發現各校校訓受不同因素影響（見表），其中之一為儒家思想。施說，在其調查的校訓之中，有562則均內含儒家思想，當中138則校訓內容源自儒家經典文獻，譬如金文泰中學的「文行忠信」、中文大學校友會聯會屬校的「博文約禮」、筲箕灣東官立中學的「博學親仁」等。

儒家文化不但體現於官立或本地辦學團體學校校訓，施仲謀稱，許多天主教學校校訓均為儒家思想的表述。例如喇沙會創立的喇沙書院，校訓「克己復禮」取自《論語》，意即克制自己的私慾，使言行舉止合乎禮節；聖言會興辦的聖言中學，以《尚書》的「克明峻德」為訓，勸人要彰明本身的良知善性。施說若僅看校訓，難以看出學校宗教背景。

基督背景多採工整文言

本港教育發展初期，不少西方基督宗教團體來港興學，目的之一是宣教。施仲謀說，相關學校為令本地華人更易接受基督宗教教義，校訓會用中國傳統文言表述或對偶句式，講求工整、押韻，內容則涉西方宗教元素。例子包括天主教的嘉諾撒聖方濟各書院，校訓為「力行仁愛，實踐真理」，結合基督信仰中最重要的「愛」，以及屬儒家觀念的「仁」。

英皇「慎思篤行」如批判思考

縱觀過千則校訓，施仲謀說印象較深的是英皇書院的「慎思篤行」，出自《禮記》，他認為當中涵蓋了學習的重要元素，提醒學生慎思明辨，猶如現今提倡的批判思考。施又提到皇仁書院校訓「勤有功」通俗易明，而此句源於《三字經》，其後緊接一句「戲無益」。施說現時教育鼓勵遊戲中學習，笑言校方沒將後句納為校訓，做法頗聰明。