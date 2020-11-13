Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年11月13日星期五
智叻中文Smarties' 第446期
教局新入職教師培訓 引Ig粗口截圖提慎言
中學生研究：超級麥皮蟲可消化膠
發布惡搞郭位MV 城大生收譴責信遭罰禁足
一校之訓：明德惟志 格物惟勤 ˙港大同學會書院˙
一校之訓：勤玩勤讀 點燃志向的明燈
潮看文史：渣（zaa1）（zhā） 男（naam4）（nán）
浮城光影：人類史上最大規模的上癮現象與後果——《願者上網》
閱讀篇章：〈古渡頭〉——葉紫
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練：語境意識實戰——書函（下）
綜合精練：示例
古典今用：借用李白智慧及文筆
周圍「中」：我姓黃，江夏黃。
周圍「中」：我姓黃，江夏黃
時事中文：梧桐河「放生」
答案
講故事：超級大廚
文從字順：我和戈
答案
prev
next
【明報專訊】■閱讀理解
上 / 下一篇新聞
教局新入職教師培訓 引Ig粗口截圖提慎言
中學生研究：超級麥皮蟲可消化膠
發布惡搞郭位MV 城大生收譴責信遭罰禁足
一校之訓：明德惟志 格物惟勤 ˙港大同學會書院˙
一校之訓：勤玩勤讀 點燃志向的明燈
潮看文史：渣（zaa1）（zhā） 男（naam4）（nán）
浮城光影：人類史上最大規模的上癮現象與後果——《願者上網》
閱讀篇章：〈古渡頭〉——葉紫
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練：語境意識實戰——書函（下）
綜合精練：示例
古典今用：借用李白智慧及文筆
周圍「中」：我姓黃，江夏黃。
周圍「中」：我姓黃，江夏黃
時事中文：梧桐河「放生」
答案
講故事：超級大廚
文從字順：我和戈
教局新入職教師培訓 引Ig粗口截圖提慎言
中學生研究：超級麥皮蟲可消化膠
發布惡搞郭位MV 城大生收譴責信遭罰禁足
一校之訓：明德惟志 格物惟勤 ˙港大同學會書院˙
一校之訓：勤玩勤讀 點燃志向的明燈
潮看文史：渣（zaa1）（zhā） 男（naam4）（nán）
浮城光影：人類史上最大規模的上癮現象與後果——《願者上網》
閱讀篇章：〈古渡頭〉——葉紫
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練：語境意識實戰——書函（下）
綜合精練：示例
古典今用：借用李白智慧及文筆
周圍「中」：我姓黃，江夏黃。
周圍「中」：我姓黃，江夏黃
時事中文：梧桐河「放生」
講故事：超級大廚
文從字順：我和戈
prev
next
相關新聞
時事中文：梧桐河「放生」