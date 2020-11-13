教育
語文同樂 第471期

閱讀篇章：實戰篇

【明報專訊】(1) 在第6段中，擺渡老人吸第三口煙時「聲音已經比較地和緩得多了」，為何擺渡老人對「我」說話的聲音會出現這樣的變化呢？試加以說明。 （6分）

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