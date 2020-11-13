教育
語文同樂 第471期

閱讀篇章：〈古渡頭〉——葉紫

【明報專訊】(第1段)太陽漸漸地隱沒到樹林中去了，晚霞散射著一片凌亂的光輝，映到茫無際涯的淡綠的湖上，現出各種各樣的彩色來。微風波動著皺紋似的浪頭，輕輕地吻著沙岸。

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